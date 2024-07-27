Телеведущая Сябитова посоветовала искать богатого мужа в гольф-клубах

И насчет собственных желаний. Если вы все время уступаете партнеру, это говорит о том, что у вас заниженная самооценка. А тот, кто не умеет любить себя, никогда не сможет по-настоящему полюбить другого и вызвать к себе настоящую любовь. Что делать? Для начала перестаньте отказываться от своих желаний или привычек из-за того, что их не одобрят другие. Не думайте, что от вас ожидают совсем не этого, что о вас плохо подумают соседи, родители, родственники — так вы отказываетесь от частички себя. Чем больше вы отказываетесь, тем меньше вас остается. И найдите человека, который поможет вам разобраться в этом.