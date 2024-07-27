Накопительные пенсии 118,8 тыс. россиян будут увеличены на 7% с 1 августа

Стоимость коэффициента зависит от года, в котором россиянин вышел на заслуженный отдых. Например, для работающего пенсионера, который оформил пенсию в 2018 году и продолжал трудиться без перерывов до этого года, стоимость пенсионного коэффициента равна 81,49 рублей.