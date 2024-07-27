Рособрнадзор предупредил о риске потери контроля за участниками ЕГЭ

«Если брать долгосрочную перспективу и развитие технологий — ни камеры, ни рамки, я так думаю, лет через пять уже не помогут… У меня большие страхи, что лет через пять развитие технологий приведет — если мы не будем соответствующих шагов делать — к большим проблемам с доверием: кто-то будет объективно идти, готовиться, сдавать, понимания, что это знание, что это важно, а кто-то будет пытаться (нарушить правила — ред.)», — сказал Музаев.
По его словам, учащиеся уже сейчас пытаются использовать технологии, но средства проверки, установленные в школах, пока справляются. «Шаги необходимо предпринимать, мы в этом направлении работаем, у нас есть механизмы, которые мы используем… С “Ростелекомом” внедряем умные средства подавления связи, когда сеть глушится… Это дает свои плоды, но технологии на месте не стоят», — уточнил собеседник агентства.
Музаев добавил, что средства, которые могут использовать нарушители экзамена, модернизируются. «Задача во время экзамена — отобрать лучших, чтобы они пришли на бюджетные места, отучились, стали специалистами», — заключил глава ведомства.
Во время основного периода ЕГЭ-2024 за нарушение порядка были удалены 768 человек: за телефоны — 220 школьников, за шпаргалки — 337, по иным причинам — 211. Всего экзамен сдавали свыше 665 тысяч участников.