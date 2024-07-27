Рособрнадзор предупредил о риске потери контроля за участниками ЕГЭ

«Если брать долгосрочную перспективу и развитие технологий — ни камеры, ни рамки, я так думаю, лет через пять уже не помогут… У меня большие страхи, что лет через пять развитие технологий приведет — если мы не будем соответствующих шагов делать — к большим проблемам с доверием: кто-то будет объективно идти, готовиться, сдавать, понимания, что это знание, что это важно, а кто-то будет пытаться (нарушить правила — ред.)», — сказал Музаев.