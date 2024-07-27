Латвийский блогер с дочерью приплыл в Россию на плоту и попросил убежища

Панкратов допустил, что Букайнс мог выехать в Литву или Эстонию и пересечь границу с Россией там. Он признался, что не знает, почему мужчина выбрал такой необычный способ оказаться на территории России. По словам Панкратова, служба безопасности Латвии «предаст анафеме» за негативное мнение о европейских политиках и положительное о российских, поэтому ее называют Гестапо.