В Красноярском крае проходят массовые проверки таксистов

В Красноярском крае с 22 по 31 июля автоинспекторы проводят массовую проверку таксистов. Полицейские останавливают машины для тщательной проверки. Особое внимание уделяется соблюдению правил перевозки пассажиров, в том числе детей.
— С начала проведения полномасштабных проверок к ответственности привлекли уже семерых водителей за незаконную деятельность и 77 за нарушения ПДД. В 2024 году зафиксировано 1700 нарушений со стороны таксистов, — добавили в пресс-службе регионального ГИБДД.
Сотрудники напоминают, что перед поездкой на такси необходимо проверить разрешение на перевозку пассажиров. Это можно сделать через сайт Министерства транспорта.