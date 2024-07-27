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В Красноярском крае проходят массовые проверки таксистов

В регионе идет охота на нелегальных таксистов.

Источник: Госавтоинспекция Красноярского края

В Красноярском крае с 22 по 31 июля автоинспекторы проводят массовую проверку таксистов. Полицейские останавливают машины для тщательной проверки. Особое внимание уделяется соблюдению правил перевозки пассажиров, в том числе детей.

— С начала проведения полномасштабных проверок к ответственности привлекли уже семерых водителей за незаконную деятельность и 77 за нарушения ПДД. В 2024 году зафиксировано 1700 нарушений со стороны таксистов, — добавили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Сотрудники напоминают, что перед поездкой на такси необходимо проверить разрешение на перевозку пассажиров. Это можно сделать через сайт Министерства транспорта.