В Красноярском крае проходят массовые проверки таксистов

— С начала проведения полномасштабных проверок к ответственности привлекли уже семерых водителей за незаконную деятельность и 77 за нарушения ПДД. В 2024 году зафиксировано 1700 нарушений со стороны таксистов, — добавили в пресс-службе регионального ГИБДД.