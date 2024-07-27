Почти половина абитуриентов Узбекистана не набрала минимальный балл на вступительных экзаменах в вузы

В этом году в тестировании участвовал 737,3 тысячи абитуриентов. Это на 151 тысячу меньше, чем в прошлом году. На экзамен не явились 65,2 тысячи поступающих, которые получили пропуска. С тестирования удалили 94 человек.
Не смогли набрать минимальные 56,7 балла для поступления 345,8 тысячи абитуриентов — это 46,9% от общего числа участвовавших в тестировании.
Больше всего абитуриентов приходится на Самаркандскую, Кашкадарьинскую и Ферганскую области. А наивысшие средние баллы набрали абитуриенты из Бухарской области (75,9 балла), Ташкента (74,6 балла) и Ферганского региона (69,9 балла). За ними следуют:
- Наманганская область — 68 баллов;
- Хорезмская область — 68 баллов;
- Навоийская область — 67,2 балла;
- Самаркандская область — 67 баллов;
- Кашкадарьинская область — 65,9 балла;
- Джизакская область — 65,5 балла;
- Сурхандарьинская область — 64,7 балла;
- Ташкентская область — 64 балла;
- Андижанская область — 63,5 балла;
- Каракалпакстан — 63,3 балла;
- Сырдарьинская область — 62,8 балла.
Напомним, что в следующем учебном году поступить в вузы Узбекистана станет сложнее: минимальный проходной балл поднимут с 56,7 до 94,5 по направлениям здравоохранения, права, бизнеса и управления, по всем остальным — до 75,6.