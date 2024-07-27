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Почти половина абитуриентов Узбекистана не набрала минимальный балл на вступительных экзаменах в вузы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане завершились государственные экзамены в вузы, которые проходили в течение 12 дней. Почти 47% абитуриентов не смогли набрать минимальный балл, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В этом году в тестировании участвовал 737,3 тысячи абитуриентов. Это на 151 тысячу меньше, чем в прошлом году. На экзамен не явились 65,2 тысячи поступающих, которые получили пропуска. С тестирования удалили 94 человек.

Не смогли набрать минимальные 56,7 балла для поступления 345,8 тысячи абитуриентов — это 46,9% от общего числа участвовавших в тестировании.

Больше всего абитуриентов приходится на Самаркандскую, Кашкадарьинскую и Ферганскую области. А наивысшие средние баллы набрали абитуриенты из Бухарской области (75,9 балла), Ташкента (74,6 балла) и Ферганского региона (69,9 балла). За ними следуют:

  • Наманганская область — 68 баллов;
  • Хорезмская область — 68 баллов;
  • Навоийская область — 67,2 балла;
  • Самаркандская область — 67 баллов;
  • Кашкадарьинская область — 65,9 балла;
  • Джизакская область — 65,5 балла;
  • Сурхандарьинская область — 64,7 балла;
  • Ташкентская область — 64 балла;
  • Андижанская область — 63,5 балла;
  • Каракалпакстан — 63,3 балла;
  • Сырдарьинская область — 62,8 балла.

Напомним, что в следующем учебном году поступить в вузы Узбекистана станет сложнее: минимальный проходной балл поднимут с 56,7 до 94,5 по направлениям здравоохранения, права, бизнеса и управления, по всем остальным — до 75,6.

образование