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Жители Верхних Печёр пожаловались Бастрыкину на зловонный запах

Речь идет о домах в микрорайоне Верхние Печёры, а также жителях Старой и Новой Кузнечихи.

Источник: Нижегородская правда

Жители микрорайона Верхние Печёры в Нижнем Новгороде обратились в интернет-приемную председателя СУ Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой за невыносимый запах. По их словам, они годами страдают от зловоний, из-за чего даже перестали открывать окна и проветривать квартиры. Речь идет о домах в Верхних Печёрах, а также жителей Старой и Новой Кузнечихи.

Напомним, нижегородцы уже не в первый раз жалуются на едкие запахи в городе. Они в свое время наполнили Кузнечиху, «Цветы», Верхние Печёры, Анкудиновский парк, Сахарный Дол, Дубёнки и Афонино. Жители из-за этого не могли выйти на улицу. В жару многие были вынуждены сидеть дома с закрытыми окнами.

В январе и марте нижегородцы также жаловались на зловоние. Тогда это объясняли туманом и недобросовестными ассенизаторами, сливающими отходы в ливнёвки и овраги.

экология