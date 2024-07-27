Жители Верхних Печёр пожаловались Бастрыкину на зловонный запах

Напомним, нижегородцы уже не в первый раз жалуются на едкие запахи в городе. Они в свое время наполнили Кузнечиху, «Цветы», Верхние Печёры, Анкудиновский парк, Сахарный Дол, Дубёнки и Афонино. Жители из-за этого не могли выйти на улицу. В жару многие были вынуждены сидеть дома с закрытыми окнами.