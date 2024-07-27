Полицейский из Иркутска стал лучшим в своей профессии

Полицейский из Иркутска выиграл конкурс «Лучший по профессии». Михаил Клепиков, командир роты отдельного батальона патрульно-постовой службы МУ МВД России «Иркутское» капитан полиции занял первое место среди командиров отдельных батальонов, отдельных рот, отдельных взводов патрульно-постовой службы полиции со всей России. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД Иркутской области.
— Пройдя местный отборочный этап, он одержал победу в регионе. После Михаил вышел в финал конкурса, который проходил в Москве, — рассказывают в ведомстве. — В этом году на звание лучшего претендовали более 100 профессионалов со всей России.
Полицейские должны были не только продемонстрировать высокий уровень физической подготовки, но и навык владения табельным оружием. Кроме этого, жюри оценивало боевые приемы борьбы и знания правовой базы. Так, Михаил получил высочайший результат на всех этапах. Большой отрыв по баллам позволил обойти коллег и занять первое место.