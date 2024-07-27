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Какие дороги перекроют в Волжском 28 июля 2024

Перекрытия дорог 28 июля 2024 на День города в Волжском Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Масштабные перекрытия дорог введут 28 июля 2024 в центре Волжского Волгоградской области на подъездах к местам праздничных мероприятий в честь 70-летия. Ограничения для транспорта в День города будут действовать в районе парков «Гидростроитель» и «Волжский».

Так, по данным мэрии, перекроют дороги в Волжском 28 июля 2024 с 14.00 до 23.00 на улице Зорге от Комсомольской до Циолковского и на площади Комсомольской. С 7.00 до 23:00 закроют въезд в парк «Волжский» с проспекта Ленина и с 15.00 до 23.00 — въезд к парковке гостиницы «Ахтуба».

Оставить машину 28 июля волжанам предлагают на парковке у гипермаркета «Магнит». Автобусы с 18.00 до 23.00 будут возить пассажиров оттуда до парка «Гидростроитель» и обратно каждые 15 минут.

После праздника дополнительные автобусы развезут волжан по домам.