Какие дороги перекроют в Волжском 28 июля 2024

Так, по данным мэрии, перекроют дороги в Волжском 28 июля 2024 с 14.00 до 23.00 на улице Зорге от Комсомольской до Циолковского и на площади Комсомольской. С 7.00 до 23:00 закроют въезд в парк «Волжский» с проспекта Ленина и с 15.00 до 23.00 — въезд к парковке гостиницы «Ахтуба».