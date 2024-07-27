В Омской области продают вертолет марки Robinson R44 Raven 2 за 23 млн рублей.
По словам продавца, вертолет регулярно обслуживали, и он находится в идеальном состоянии.
«Наpаботка 604 часa. В идeальном cоcтоянии, пpоведeнa фopмa 500, включая продлениe калeндаpнoго cрoка двигaтeля c заменoй всeх PТИ и выпoлнeниeм вcех актуальных SВ. СЛГ дo сepeдины 2026 гoда (273 ФAП). Зaмена лопacтей НB в 2019 году на 7-ю сepию. Остаток календарного ресурса — 6 лет», — говорится в объявлении.
Ранее мы писали, что на таком же вертолете неизвестный мужчина приземлился посреди омского села, чтобы закупиться в местном магазине.