Гомельская область полностью переведена на электросети с дизель-генераторов

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Работы по переводу населенных пунктов Гомельщины с дизель-генераторов на штатные схемы электроснабжения полностью завершены, сообщает Минэнерго.
«Последняя передвижная дизель-генераторная установка отключена сегодня (26 июля — Sputnik) в 22:40 в деревне Лозки Калинковичского района», — отметили в ведомстве вечером в пятницу.
Чтобы вернуться к штатной схеме электроснабжения, на отдельных участках пришлось не только устранять обрывы проводов, но и заменять опоры. В некоторых деревнях фактически сети были созданы заново, потому что сильный ветер в середине июля разрушил их полностью. Работы велись круглосуточно.
«После стихии персонал проделал огромную работу с заявками от населения — всего их удовлетворено более 4,5 тысячи, в том числе в частных домовладениях и садовых товариществах», — отметили в Минэнерго.
Часть ранее задействованных дизельных генераторов решено оставить в области в качестве резерва. Ранее министр энергетики Виктор Каранкевич заверил, что все работы по восстановлению прежней систему электроснабжения будут закончены к середине августа.
Более того, решено провести новую высоковольтную линию Микашевичи — Петриков — Мозырь. Также планируется продолжить расширение просек, прилегающих к воздушным линиям электропередачи 35−330 кВ.