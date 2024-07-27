Гомельская область полностью переведена на электросети с дизель-генераторов

Чтобы вернуться к штатной схеме электроснабжения, на отдельных участках пришлось не только устранять обрывы проводов, но и заменять опоры. В некоторых деревнях фактически сети были созданы заново, потому что сильный ветер в середине июля разрушил их полностью. Работы велись круглосуточно.