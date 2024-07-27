Ростовский автовокзал подал в суд о возвращении утраченных маршрутов

Старый автовокзал Ростова подал в суд на минтранс донского региона с требованием вернуть 13 автобусных маршрутов, которые теперь ходят с нового автовокзала, что расположен на территории старого аэропорта. Материалы дела размещены на сайте арбитражного суда Ростовской области.