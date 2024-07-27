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Ростовский автовокзал подал в суд о возвращении утраченных маршрутов

Старый автовокзал Ростова пытается через суд вернуть 13 автобусных маршрутов.

Источник: Комсомольская правда

Старый автовокзал Ростова подал в суд на минтранс донского региона с требованием вернуть 13 автобусных маршрутов, которые теперь ходят с нового автовокзала, что расположен на территории старого аэропорта. Материалы дела размещены на сайте арбитражного суда Ростовской области.

В документации отмечается, что истец хочет признать незаконным изменение точек отправки и прибытия автобусов.

Напомним, что новый ростовский автовокзал за первый месяц работы отправил и принял 1,8 тысячи маршрутов.