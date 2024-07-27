Ростовский автовокзал подал в суд о возвращении утраченных маршрутов

В документации отмечается, что истец хочет признать незаконным изменение точек отправки и прибытия автобусов.
Напомним, что новый ростовский автовокзал за первый месяц работы отправил и принял 1,8 тысячи маршрутов.
Старый автовокзал Ростова пытается через суд вернуть 13 автобусных маршрутов.
В документации отмечается, что истец хочет признать незаконным изменение точек отправки и прибытия автобусов.
Напомним, что новый ростовский автовокзал за первый месяц работы отправил и принял 1,8 тысячи маршрутов.