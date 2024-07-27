Спортзалы в десяти школах Омской области отремонтируют за 18 млн руб

Так, в Гауфской школе имени О. Э. Зисса в Азовском районе строители уже перекрыли крышу, покрасили стены, установили новые светильники. Сейчас подходят к завершению работы по укладке пола. Далее по плану — работы в тренерской и установка гимнастических лестниц.