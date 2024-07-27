Спортзалы в десяти школах Омской области отремонтируют за 18 млн руб

В Омской области в этом году отремонтируют спортивные залы в десяти районных школах. На ремонт каждого выделено по 1,8 млн рублей, сообщили в региональном министерстве образования.
По нацпроекту «Образование» преобразятся спортзалы школ в Азовском, Исилькульском, Нижнеомском, Нововаршавском, Павлоградском, Русско-Полянском, Седельниковском, Таврическом, Тарском и Усть-Ишимском районах.
Так, в Гауфской школе имени О. Э. Зисса в Азовском районе строители уже перекрыли крышу, покрасили стены, установили новые светильники. Сейчас подходят к завершению работы по укладке пола. Далее по плану — работы в тренерской и установка гимнастических лестниц.
Всего с 2019 года в Омской области по нацпроекту «Образование» отремонтировали 51 спортивный зал в сельских школах.