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Спортзалы в десяти школах Омской области отремонтируют за 18 млн руб

Обновление спортивных залов стало возможно благодаря нацпроекту.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области в этом году отремонтируют спортивные залы в десяти районных школах. На ремонт каждого выделено по 1,8 млн рублей, сообщили в региональном министерстве образования.

По нацпроекту «Образование» преобразятся спортзалы школ в Азовском, Исилькульском, Нижнеомском, Нововаршавском, Павлоградском, Русско-Полянском, Седельниковском, Таврическом, Тарском и Усть-Ишимском районах.

Так, в Гауфской школе имени О. Э. Зисса в Азовском районе строители уже перекрыли крышу, покрасили стены, установили новые светильники. Сейчас подходят к завершению работы по укладке пола. Далее по плану — работы в тренерской и установка гимнастических лестниц.

Всего с 2019 года в Омской области по нацпроекту «Образование» отремонтировали 51 спортивный зал в сельских школах.