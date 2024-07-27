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Виталий Хоценко распорядился улучшить сотовую связь в омских детских лагерях

Накануне губернатор посетил несколько детских лагерей и обнаружил проблемы с сетью.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Виталий Хоценко дал поручение минцифцы Омской области улучишь качество сотовой связи и интернета в детских оздоровительных лагерях.

За последние десять дней Виталий Хоценко посетил детские лагеря в Саргатском, Омском и Калачинском районах, где обнаружил проблемы с мобильной связью и интернетом.

«Эту проблему нужно решать. Министру цифрового развития и связи Омской области Денису Геннадьевичу Цуканову необходимо взять это на контроль и к следующему оздоровительному сезону проработать вопросы организации качественной связи в детских лагерях», — рассказал глава региона.

Виталий Хоценко также отметил, что важность решения проблемы заключается в том, что дети находятся вдали от своих близких — им необходимо поддерживать с ними связь.

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