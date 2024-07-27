Срочников с Кубани не отправят в зону СВО

«Знаю, что многие ребята сами изъявили желание служить в воздушно-десантных войсках, есть и те, кого взяли в Президентский полк. Самое главное, что в зону специальной военной операции солдаты срочники не поедут. Также важно, чтобы родители всегда знали, где находятся их дети и могли быть с ними на связи. В сегодняшних условиях это важно как никогда», — сказал глава региона Вениамин Кондратьев по итогам доклада военного комиссара Алексея Чугункина.