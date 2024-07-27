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В Татарстане с 1 марта 2025 года ограничат время продажи алкоголя

Это коснется заведений общепита в многоквартирных домах.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане с 1 марта 2025 года ограничат время продажи алкоголя в многоквартирных домах. Соответствующий закон подписал раис республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, розничную продажу алкогольной продукции запретят с 22:00 до 10:00. Это коснется заведений общепита в многоквартирных домах и прилегающих к ним территорий. Исключением станут рестораны.

Предполагается, что под ограничение ночной продажи подпадут 245 заведений общепита. Из них 186 находятся в Казани.

Напомним, в начале февраля Госдума приняла в третьем чтении закон о том, что регионы смогут теперь самостоятельно принимать решения о том, в какое именно время «наливайки» на первых этажах домов смогут работать. Сейчас они работают в круглосуточном режиме, что не нравится жителям по соседству.