В Татарстане с 1 марта 2025 года ограничат время продажи алкоголя

Напомним, в начале февраля Госдума приняла в третьем чтении закон о том, что регионы смогут теперь самостоятельно принимать решения о том, в какое именно время «наливайки» на первых этажах домов смогут работать. Сейчас они работают в круглосуточном режиме, что не нравится жителям по соседству.