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Участок улицы Манаса перекроют на три дня в Алматы

Алматы. 27 июля. КазТАГ — Участок улицы Манаса перекроют на три дня в Алматы, сообщает Almaty.kz.

Источник: КазТАГ

«В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Манаса, вводятся временные ограничения движения», — говорится в сообщении.

С 23.00 27 июля до 07.00 29 июля движение будет перекрыто на участке от проспекта Абая до улицы Жамбыла.