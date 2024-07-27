«В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Манаса, вводятся временные ограничения движения», — говорится в сообщении.
С 23.00 27 июля до 07.00 29 июля движение будет перекрыто на участке от проспекта Абая до улицы Жамбыла.
Алматы. 27 июля. КазТАГ — Участок улицы Манаса перекроют на три дня в Алматы, сообщает Almaty.kz.
«В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Манаса, вводятся временные ограничения движения», — говорится в сообщении.
С 23.00 27 июля до 07.00 29 июля движение будет перекрыто на участке от проспекта Абая до улицы Жамбыла.