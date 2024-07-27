Как Владивосток отпразднует День военно-морского флота: программа мероприятий

Жители и гости Владивостока в воскресенье 28 июля могут принять участие в масштабном праздновании Дня военно-морского флота России, который проводит ТОФ. Они смогут посмотреть на парад кораблей, принять участие в экскурсиях и квестах и посетить концерт, посвященный военным морякам, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на администрацию Владивостока.
С 10:00 часов приглашенные гости смогут осмотреть корабли и посмотреть театрализованное представление на базе флота в бухте Золотой Рог.
Позднее в Амурском заливе состоится военно-спортивный праздник. Здесь также пройдет парад боевых и учебных кораблей Тихоокеанского флота.
В 11:00 Туристско-информационный центр Приморского края проведет квест «Места желаний Владивосток». Он начнется от кинотеатра «Океан» и пройдет через набережную Спортивной гавани старый дворик ГУМа до Корабельной набережной.
«Завершится он загадыванием желаний, когда перед “искателями счастья” будут море, корабли, белые офицерские кители и голубые гюйсы, Андреевские флаги и флаги расцвечивания», — сообщили в мэрии.
В 12:00 стартует пешеходная экскурсия «Там, где бродил тигр», которая пройдет от морского вокзала Владивостока до первого памятника адмиралу и исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому. Ее участники смогут узнать о роли русских моряков в изучении Приморья, их вкладе в охрану этих земель.
А в 16:00 пройдет экскурсия «Форпост до наших дней. Люди, судьбы, корабли». Ее маршрут проляжет от морского вокзала до солнечных часов, далее до мемориала Русско-японской войны — места выстрела полуденной пушки — мемориального комплекса «Красный вымпел» — здания старого штаба Флота, Мемориального музей подводной лодки С-56 и завершится у Дома офицеров ТОФ.
С 18:00 до 22:00 часов на водной базе ЦСКА пройдет военно-патриотическая акция «Тихоокеанская слава. Память и Победа!». На сцене выступят ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота, оркестр штаба ТОФ и вокально-инструментальный ансамбль «Черные береты».
Завершится праздник праздничным артиллерийским салютом с мыса Боброва, который начнется в 22:00.