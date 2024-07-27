Как Владивосток отпразднует День военно-морского флота: программа мероприятий

Жители и гости Владивостока в воскресенье 28 июля могут принять участие в масштабном праздновании Дня военно-морского флота России, который проводит ТОФ. Они смогут посмотреть на парад кораблей, принять участие в экскурсиях и квестах и посетить концерт, посвященный военным морякам, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на администрацию Владивостока.