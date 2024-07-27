Французская революция «Трех славных дней» началась 194 года назад

Людовик XVIII внес лишь косметические изменения в наполеоновскую систему и благополучно правил до самой смерти в 1824 году (если не считать перерыв на Сто дней Наполеона, когда император ненадолго вернулся в Париж и проиграл при Ватерлоо). Ему на смену пришел Карл X — враг демократии как идеи, откровенный реваншист, который мечтал вернуть Старый порядок и уничтожить саму память о революции. Всего через восемь месяцев после коронации Карл сделал два больших шага в сторону уничтожения революционного наследства. Во-первых, он ввел смертную казнь за осквернение таинства Евхаристии, в то время как конституционная хартия гарантировала свободу совести и равенство всех вероисповеданий (включая неверие в Бога). Во-вторых, издал распоряжение о частичной реституции собственности, конфискованной в ходе революции у ее врагов. Это не поддерживал никто, кроме самых ядерных монархистов, и народ перестал снимать перед королем шляпу на парадах и приветствовал того гробовым молчанием. Многие думали об альтернативе непопулярному монарху, и самым очевидным претендентом на трон был дворянин-либерал Луи-Филлип, герцог Орлеанский.