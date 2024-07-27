Якко Якшик из King Crimson анонсировал автобиографию

Гитарист и вокалист британского прогрессив-рок-коллектива King Crimson Якко Якшик выпустит автобиографию под названием Who’s The Boy With The Lovely Hair? The Unlikely Memoir Of Jakko M Jakszyk. Книгу представит издательство Kingmaker Publishing 10 октября.
Вдохновением к созданию мемуаров послужило выступление Якшика The Road To Ballina на Radio Three в 1996 году, передает Louder. В издании описывается детство будущего артиста, усыновленного в возрасте 18 месяцев поляком и француженкой, а также его долгая и разнообразная музыкальная карьера. Кроме того, Якко рассказывает истории о Майкле Джексоне, Кейт Буш, Одри Хепберн, Далай-ламе и других значимых фигурах.
Автобиография выйдет на 400 страницах, включая 48 страниц фотографий.
Ранее мемуары анонсировал бывший участник группы Cocteau Twins Саймон Рэймонд.