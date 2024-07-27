За полгода больше тысячи человек переселились в Узбекистан

Внутренняя миграция по стране из одного региона в другой составила 116,6 тысячи человек. При этом в города из сельской местности переехало 87 тысяч человек, а в сельскую местность — 29,6 тысяч. Среди них больше женщин, чем мужчин: 65,9 тысячи против 50,7 тысячи соответственно.