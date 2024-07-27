За полгода больше тысячи человек переселились в Узбекистан

По данным Агентства статистики, среди 1 080 человек, получивших за последние шесть месяцев ПМЖ, лидируют граждане России — 36,1% и Казахстана — 24,1%.
За тот же период 2024 года более пяти тысяч граждан Узбекистана уехали на постоянное место жительства в другие страны. Большинство наших соотечественников переехало в Казахстан — 4 128 человек (81,5%). На втором месте Россия — 760 человек. В Кыргызстан уехало 34 человека, в Южную Корею — 37, в Туркменистан — 14, в другие страны — 93 узбекистанцев.
Внутренняя миграция по стране из одного региона в другой составила 116,6 тысячи человек. При этом в города из сельской местности переехало 87 тысяч человек, а в сельскую местность — 29,6 тысяч. Среди них больше женщин, чем мужчин: 65,9 тысячи против 50,7 тысячи соответственно.
Большинство переехало в Ташкент — 44 605 человек, меньше всего людей переселилось в Наманганскую область.
Напомним, что по прогнозам ООН численность населения Узбекистана к концу века достигнет 74,2 миллиона человек.