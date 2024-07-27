Центр Нижнего Новгорода перекрыли из-за фестиваля «Рок чистой воды»

Участок площади Минина и Пожарского и прилегающие улицы перекрыли в Нижнем Новгороде из-за фестиваля «Рок чистой воды». Как сообщили в городском Дептрансе, ограничения введены в полночь 26 июля и сохранятся до 30 июля.
— В настоящее время участок частично перекрыт для подготовительных работ, но двустороннее движение там сохранится. После мероприятия с 06.01 28 июля на этом участке также будет доступен проезд, — уточнили в департаменте.
В связи с ограничениями движение маршрутов общественного транспорта будет осуществляться в обход обозначенного участка. Как сообщает Центр организации дорожного движения, автобусы А-19, А-45, А-52, А-68, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, 226 и 304, а также электробусы Э-17 будут ходить улицам Варварской и Пискунова.
Автобусы А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 в направлении улицы Минина будут ходить через улицу Пискунова. В направлении улицы Алексеевской — по улицам Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского.
Водителям следует внимательно ознакомиться со схемой изменений и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось о перекрытии участка улицы в Автозаводском районе.