В День ВМФ в Таганроге пройдут гонки парусников

В День военно-морского флота, который в этом году отмечается 28 июля, в городе Таганроге Ростовской области пройдут гонки парусников. Об этом сообщает местное издание «Таганрогская правда».
Мероприятие будет проходить с 10.00 в бухте Андреевка.
Вначале перед зрителями выступят спортсмены на парусных досках, затем — яхты различных классов.
После этого все желающие смогут увидеть гонки радиоуправляемых яхт и выставку кораблей, состоящую из исторических и современных моделей.
Также на мероприятии выступят яхтсмены-профессионалы.