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В День ВМФ в Таганроге пройдут гонки парусников

28 июля в Таганрогском заливе яхтсмены проведут гонки.

Источник: Комсомольская правда

В День военно-морского флота, который в этом году отмечается 28 июля, в городе Таганроге Ростовской области пройдут гонки парусников. Об этом сообщает местное издание «Таганрогская правда».

Мероприятие будет проходить с 10.00 в бухте Андреевка.

Вначале перед зрителями выступят спортсмены на парусных досках, затем — яхты различных классов.

После этого все желающие смогут увидеть гонки радиоуправляемых яхт и выставку кораблей, состоящую из исторических и современных моделей.

Также на мероприятии выступят яхтсмены-профессионалы.