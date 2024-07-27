Крым получил больше всего наград на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве

Крым стал первым по количеству полученных наград по итогам выставки «Россия» (6+) на ВДНХ в Москве. Республика также вошла в ТОП-10 лучших в народном интернет-голосовании, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство региона.
Так, экспозиция взяла пальму первенства во всех 11 номинациях, оценивающих работу выставки:
«Лучшая из лучших»; «Самая оригинальная»; «Самая познавательная»; «С заботой о природе»; «Сохранение традиций»; «Лучшая для детей»; «Прогресс и инновации»; «Лучший виртуальный тур»; «Лучший интерактив»; «Лучший туристический проект»; «Лучший соцпроект».
Также полуостров вырвался на второе место по количеству гидов, поработавших на региональном стенде, уступив лишь Москве. За восемь месяцев посетителей выставки-форума в солнечный полуостров влюбили 344 человека.