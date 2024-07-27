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Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты

Ранее их вводили для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска в 11:00 были сняты. Об этом сообщили в пресс-службе казанской воздушной гавани.

В период действия временных ограничений на запасные аэродромы были отправлены пять воздушных судов, которые направлялись в столицу Татарстана.

«Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Экипажи, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов», — пояснили специалисты.

Напомним, в Татарстане 27 июля с 9:30 два аэропорта вводили временные ограничения на работу. Это было связано с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов.