В Таджикистане заявили о низком уровне знания русского языка школьниками

В начале июля российское Минобрнауки сообщило, что процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, с января по май 2024 года вырос с 3 до 30%. По данным Минпросвещения на июнь этого года, около 12% детей мигрантов, которые посещают школы и детские сады в России, плохо владеют русским языком или не владеют им вовсе.