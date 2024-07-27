Авиашоу в Мочище 28 июля: программа мероприятия, как доехать

В этом году организаторы подготовили насыщенную программу: гостей ждут выступления сразу трех авиационных групп, а также разнообразная наземная развлекательная программа, о чем сообщили в региональном министерстве спорта.
Центральным событием авиашоу станет самолет «Дуглас» С-47, который совершил аварийную посадку в Красноярском крае в 1947 году. Кроме того, зрителей порадуют своими выступлениями пилотажные группы «Русские Витязи», «Русь» и «Барсы». В программе также запланированы выставка авиационной и автомобильной техники, работа детских аттракционов, летних кафе и полевой кухни. Музыкальное сопровождение будет обеспечивать симфонический оркестр Новосибирской филармонии.
Праздник начнется в 9:00 с выступлений авиамоделистов, пролетов мотодельтапланов, мотопарапланов и воздушных шаров.
В 10:30 состоится торжественное открытие, после чего до 14:30 будут проходить показательные выступления пилотажных групп и сольные полеты. В это же время зрителей ждет концертная программа с участием оркестра и солистов филармонии.
С 14:30 до 15:00 организаторы планируют розыгрыш призов. Фестиваль завершится в 15:00.
Для удобства гостей из Бердска, Искитима, Оби, Первомайского, Советского и Ленинского районов Новосибирска будет организовано движение электропоездов до станции Мочище. Первый поезд отправится со станции Коченево в 7:01. Движение по автодорогам около аэродрома будет полностью перекрыто, чтобы избежать пробок. Гости также смогут добраться до места на специальных автобусах.
Время в пути от остановки общественного транспорта «Улица Учительская» до аэродрома «Мочище» составит около 35−40 минут. Билет стоит 55 рублей.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске на выходных ожидаются аномальная жара и дожди.
Егор САФРОНОВ.