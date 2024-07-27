Авиашоу в Мочище 28 июля: программа мероприятия, как доехать

Для удобства гостей из Бердска, Искитима, Оби, Первомайского, Советского и Ленинского районов Новосибирска будет организовано движение электропоездов до станции Мочище. Первый поезд отправится со станции Коченево в 7:01. Движение по автодорогам около аэродрома будет полностью перекрыто, чтобы избежать пробок. Гости также смогут добраться до места на специальных автобусах.