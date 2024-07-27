Прямой авиарейс из Ульяновска могут запустить в Иркутск. Этот вопрос обсудили Игорь Кобзев, губернатор Приангарья и Алексей Русских, губернатор Ульяновской области. Еще в начале лета 2024 года между властями двух регионов было подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научной, культурной, гуманитарной сферах. Об этом своем телеграм-канале сообщил Алексей Русских.
— Прорабатываем новые направления сотрудничества с Иркутской областью. Сегодня эту тему подробно обсудили с коллегой-губернатором Игорем Кобзевым. Приступаем к активной реализации соглашения, подписанного на Петербургском экономическом форуме в июне этого года, — пишет губернатор Ульяновской области.
Кстати, бизнес-делегация из Ульяновской области прибыла в Иркутскую область. В состав представителей региона вошли около 10 предприятий. Также два региона связывает между собой общая работа в авиастроении. Для самолетов МС-21, которые производят в Иркутском авиазаводе, поставляют композитное крыло.
Но взаимодействуют регионы не только в промышленности. Так, на встрече губернаторы обсудили потенциал запуска прямого авиарейса «Ульяновск-Иркутск». В ближайшее время предстоит вычислить пассажиропоток.