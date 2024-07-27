Прямой авиарейс из Ульяновска могут запустить в Иркутск. Этот вопрос обсудили Игорь Кобзев, губернатор Приангарья и Алексей Русских, губернатор Ульяновской области. Еще в начале лета 2024 года между властями двух регионов было подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научной, культурной, гуманитарной сферах. Об этом своем телеграм-канале сообщил Алексей Русских.