Неизлечимо больная Селин Дион выступила на Олимпиаде-2024 в Париже

Певица Селин Дион выступила на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля. Событие знаменует возвращение звезды на сцену после отмены концертов из-за тяжелой болезни.
Селин Дион исполнила песню Эдит Пиаф Hymne à l'amour с высоты Эйфелевой башни, передает Billboard. Помимо канадской артистки, на открытии Олимпиады-2024 спела Леди Гага.
Предыдущее выступление Селин состоялось в 2020 году. В декабре 2022-го певица рассказала, что врачи диагностировали у нее неизлечимый синдром мышечной скованности. При данном расстройстве человек страдает от напряженности мышц и спазмов, ему становится сложно есть и передвигаться.
В июне вышел документальный фильм о лечении Дион. В нем певица сообщила, что не собирается сдаваться: «Если я не смогу бежать, я пойду пешком. Если не смогу идти, буду ползти».