Неизлечимо больная Селин Дион выступила на Олимпиаде-2024 в Париже

Предыдущее выступление Селин состоялось в 2020 году. В декабре 2022-го певица рассказала, что врачи диагностировали у нее неизлечимый синдром мышечной скованности. При данном расстройстве человек страдает от напряженности мышц и спазмов, ему становится сложно есть и передвигаться.