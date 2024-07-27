Московские ярмарки выходного дня за полгода приняли 2,6 млн посетителей — Сергунина

В феврале 2024 года часть ярмарок выходного дня впервые начала работу в круглогодичном формате. Раньше они были открыты только в теплый период. Сейчас уже половина из них располагается в новых всесезонных павильонах с кондиционерами, отоплением, вентиляцией и холодильным оборудованием.