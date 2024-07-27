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Московские ярмарки выходного дня за полгода приняли 2,6 млн посетителей — Сергунина

Московские ярмарки выходного дня за полгода посетили 2,6 млн человек, они приобрели почти 1,5 тыс. тонн разнообразных товаров. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Как отмечается, лидерами продаж в летний сезон стали клубника, черешня, помидоры и огурцы.

«На сегодняшний день в городе открыто 56 таких площадок. Здесь можно найти все необходимое для здорового и разнообразного питания. Основной спрос — больше 85% — приходится на овощи и фрукты», — рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, которую цитирует пресс-служба.

Уточняется, что продукцию поставляют фермерские хозяйства и производители более чем из 40 регионов России.

В феврале 2024 года часть ярмарок выходного дня впервые начала работу в круглогодичном формате. Раньше они были открыты только в теплый период. Сейчас уже половина из них располагается в новых всесезонных павильонах с кондиционерами, отоплением, вентиляцией и холодильным оборудованием.

«84% потребляемых в Москве продовольственных товаров — отечественные. За последнее десятилетие этот показатель вырос на 15%. Найти продукты из регионов России можно в магазинах и ресторанах, на ярмарках и тематических фестивалях, таких как “Рыбная неделя” и “Вкусы России”», — подчеркнули в пресс-службе.

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