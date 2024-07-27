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Из России в Беларусь не пропустили 3 тонны орехов и сухофруктов

В Брянской области России задержали грузовой автомобиль, который перевозил в Беларусь орехи и сухофрукты. Подробности сообщает Россельхознадзор. ﻿

Осмотр автомобиля показал, что 3 тонны орехов и сухофруктов перевозят без фитосанитарного сертификата. Документ должен был подтвердить соответствие данной продукции требованиям страны-получателя.

В итоге вывоз груза с территории России был запрещен.