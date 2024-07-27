Более 20 детей, чьи дома пострадали в Омской области, прибыли в Иркутск

— Утром 26 июля в Иркутск приехали дети из семей, пострадавших от наводнения в Омской области. С главой этого региона Виталием Хоценко договорились, что ребята приедут отдохнуть на иркутской земле. Как и обещал, расходы по этому путешествию мы взяли на себя, — пишет губернатор.