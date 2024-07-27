Более 20 детей, чьи дома пострадали в Омской области, прибыли в Иркутск

24 школьника из Омской области прибыли в Иркутск. У каждого ребенка на малой родине пострадали дома во время наводнения. Поэтому остаток лета ребята проведут на курорте «Ангара». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.
— Утром 26 июля в Иркутск приехали дети из семей, пострадавших от наводнения в Омской области. С главой этого региона Виталием Хоценко договорились, что ребята приедут отдохнуть на иркутской земле. Как и обещал, расходы по этому путешествию мы взяли на себя, — пишет губернатор.
Программа, подготовленная для детей, разнообразная. Дети за 21 день не только восстановятся, но и получат дополнительные знания. К примеру, школьники посетят архитектурно-этнографический музей «Тальцы», музей «Солдаты Отечества».