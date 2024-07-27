В Воронеже расширяют дорогу на подъезде к развязке на Остужева

В Воронеже работы по строительству развязки на Остужева ведутся по двум этапам из трех (один был завершен ранее), сообщила пресс-служба мэрии.



На пересечении улиц Минской и Остужева расширяют проезжую часть на подъездах к развязке, переустраивают инженерные сети, укрепляют конусы путепровода, убирают строительный мусор, выполняется покос травы. На другом участке — от Северного моста до путепроводов через железнодорожную ветку — ведутся работы по переустройству коммуникаций и демонтажу трамвайных путей. При прокладывании траншей подрядчик ориентирован на сохранение пешеходных связей.



Проектом для разведения транспортных потоков в разные уровни и увеличения пропускной способности запланировано строительство четырехполосной эстакады. Она будет расположена на улице Остужева и пройдет над Ленинским проспектом. Монтаж ее опор уже начат.



«Ввиду этого элементы дорожной инфраструктуры в районе Остужевского “кольца” будут смещены в сторону жилых домов. Однако сейчас специалистами выполняется разработка дополнительных шумозащитных мероприятий — в частности, планируется установка шумозащитных экранов. Эти мероприятия будут выполнены перед введением обновленной развязки в эксплуатацию», — следует из сообщения.