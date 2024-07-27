Как не ошибиться с выбором арбуза и дыни: совет специалистов Роспотребнадзора

«При выборе следует отдавать предпочтение плодам среднего размера; так, для дынь главный признак спелости — глухой звук при щелчке по кожуре и аромат», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, специалисты управления советуют обращать внимание на противоположную от хвостика сторону. Она должна быть немного мягкой, а если она твердая — дыня не созрела.
С арбузом все немного сложнее. Вот несколько моментов, на которые следует обращать внимание:
сухие усики и плодоножка; звонкий звук при ударе о плод согнутым пальцем; яркая и блестящая корка, которую сложно проткнуть; семена черного или коричневого цвета; сочная, нежная мякоть красного цвета.
Напомним, какие продукты, по мнение диетологов, рекомендуется есть в жаркую погоду.