Налоговые льготы и сафари-парки. В Узбекистане взялись за развитие охотничьего туризма

Правила организации охотничьих хозяйств устанавливает указ президента, подписанный 23 июля. Земля для создания охотничьих хозяйств будет выделена юридическим и физическим лицам в аренду через онлайн-аукцион сроком на 49 лет. Они будут обязаны в течение двух лет создать инфраструктуру питомника для разведения диких животных, иначе договор аренды будет расторгнут.
С 1 сентября 2024 года охотничьи хозяйства, организовавшие места разведения диких животных, небольшие сафари-парки и охотничий туризм, будут платить налог на имущество и землю по сниженной на 50% налоговой ставке. Льгота будет действовать три года. Налог с оборота для них составит 1%.
С 1 октября 2024 года разрешения на охоту будут выдаваться охотникам через электронную программу на основе квот на вылов диких животных. Охотничье удостоверение будет выдаваться лицам от 18 лет после обучения на специальных курсах. Срок действия документа составит два года.