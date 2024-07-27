Налоговые льготы и сафари-парки. В Узбекистане взялись за развитие охотничьего туризма

Правила организации охотничьих хозяйств устанавливает указ президента, подписанный 23 июля. Земля для создания охотничьих хозяйств будет выделена юридическим и физическим лицам в аренду через онлайн-аукцион сроком на 49 лет. Они будут обязаны в течение двух лет создать инфраструктуру питомника для разведения диких животных, иначе договор аренды будет расторгнут.