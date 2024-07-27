Бритни Спирс опровергла новость о своей обиде на Холзи из-за клипа Lucky

Певица Бритни Спирс заявила, что пост о ее якобы расстройстве из-за клипа исполнительницы Холзи на трек Lucky (2024) писала не она. Артистка удалила публикацию и сообщила поклонникам о том, что на самом деле любит свою коллегу.
В видео на Lucky Холзи сравнивает мечты своего внутреннего ребенка о славе с суровой, полной одиночества реальностью, а также появляется в прозрачном костюме, который отсылает к культовому клипу Спирс Toxic (2003).
После выхода ролика в блоге Бритни появился печальный пост. «По понятным причинам я очень расстроена видео Холзи, — сообщила, как все думали, Спирс в соцсетях. — Меня забуллили и оскорбили. Не думала, что такая артистка, на которую я равнялась и кем восхищалась, могла проиллюстрировать меня столь невежественным образом, превратив меня в поверхностную поп-звезду без сердца и всяких забот».
В том посте клип был назван «незаконным и жестоким», а также певица якобы собиралась обращаться к адвокатам. Позднее это сообщение пропало из соцсетей поп-принцессы, а Бритни объясняла внезапную критику в адрес коллеги.
«Фейковые новости! Это не я писала. Я люблю Холзи, поэтому я удалила пост», — написала артистка.
Сейчас исполнительница готовит пятый альбом. Его название и дата премьеры неизвестны, но, судя по уже вышедшим синглам, он будет довольно личным. В июньской балладе The End Холзи откровенно рассказала о проблемах со здоровьем: ей диагностировали волчанку и лимфому.