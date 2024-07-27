Бритни Спирс опровергла новость о своей обиде на Холзи из-за клипа Lucky

После выхода ролика в блоге Бритни появился печальный пост. «По понятным причинам я очень расстроена видео Холзи, — сообщила, как все думали, Спирс в соцсетях. — Меня забуллили и оскорбили. Не думала, что такая артистка, на которую я равнялась и кем восхищалась, могла проиллюстрировать меня столь невежественным образом, превратив меня в поверхностную поп-звезду без сердца и всяких забот».