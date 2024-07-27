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В бухте Ольхонского района устранили стихийную свалку

За полгода 2024 года ликвидировано 39 несанкционированных свалок.

Источник: Комсомольская правда

Из бухты Заворотная, что в Ольхонском районе, вывезли крупногабаритный мусор. Несанкционированная свалка раскинулась на тысячу кубометров. В июле в Ольхонском участковом лесничестве убрали металлические конструкции и емкости, а также грузовую технику. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

— Свалка была образована предприятием, которое добывало микрокварциты, — рассказал Владимир Читоркин, заместитель председателя правительства Иркутской области.

Кстати, дорога к бухте сложная. Так, чтобы устранить свалку, пришлось добираться 200 км по воде по Байкалу до самой бухты от Малого моря. Доставлять технику и вывозить мусор пришлось на барже.

Кстати, за первые полгода 2024 года ликвидировали около 40 несанкционированных свалок в лесах Иркутской области.