В бухте Ольхонского района устранили стихийную свалку

Из бухты Заворотная, что в Ольхонском районе, вывезли крупногабаритный мусор. Несанкционированная свалка раскинулась на тысячу кубометров. В июле в Ольхонском участковом лесничестве убрали металлические конструкции и емкости, а также грузовую технику. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
— Свалка была образована предприятием, которое добывало микрокварциты, — рассказал Владимир Читоркин, заместитель председателя правительства Иркутской области.
Кстати, дорога к бухте сложная. Так, чтобы устранить свалку, пришлось добираться 200 км по воде по Байкалу до самой бухты от Малого моря. Доставлять технику и вывозить мусор пришлось на барже.
Кстати, за первые полгода 2024 года ликвидировали около 40 несанкционированных свалок в лесах Иркутской области.