В бухте Ольхонского района устранили стихийную свалку

Из бухты Заворотная, что в Ольхонском районе, вывезли крупногабаритный мусор. Несанкционированная свалка раскинулась на тысячу кубометров. В июле в Ольхонском участковом лесничестве убрали металлические конструкции и емкости, а также грузовую технику. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.