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Дом для сибиряков из аварийного жилья построят к осени 2025 года

Запланировано возвести 47 квартир для местных жителей.

Источник: Комсомольская правда

Для сибиряков из аварийного дома по улице Белинского в Черемхово начали строить новое жилье. Всего запланировано возвести 47 квартир для местных жителей. Общая площадь составит 2,3 тыс. кв. м. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве области.

— В городе Черемхово началось строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья на улице Белинского, — сообщают власти региона. — Помещения будут сданы в чистовой отделке, также планируется благоустройство прилегающей территории.

Строители уже завершили разработку котлована. Кроме этого, подготовлен фундамент. Вскоре рабочие приступят к подключению наружных инженерных сетей. Кстати, получить жилье сибиряки смогут уже в сентябре 2025 года.