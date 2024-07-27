Дом для сибиряков из аварийного жилья построят к осени 2025 года

Для сибиряков из аварийного дома по улице Белинского в Черемхово начали строить новое жилье. Всего запланировано возвести 47 квартир для местных жителей. Общая площадь составит 2,3 тыс. кв. м. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве области.