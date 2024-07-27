Гитарист Alice in Chains Джерри Кантрелл анонсировал сольный альбом

Гитарист американского гранж-коллектива Alice in Chains Джерри Кантрелл выпустит свой четвертый сольный лонгплей I Want Blood 18 октября.
На фитах в альбоме из девяти композиций появятся Роберт Трухильо из Metallica, Дафф Маккаган из Guns N' Roses и Майк Бордин из Faith No More. Сам Кантрелл назвал I Want Blood «серьезной работой» и отметил, что пластинка совсем непохожа на его предыдущий студийник Brighten (2021).
Артист также представил первый сингл из релиза — Vilified. По словам Джерри, в треке есть «свирепость и агрессия». На бас-гитаре в песне играет Трухильо.
Ранее сольный альбом анонсировал клавишник группы Dream Theater Джордан Рудесс.