Многодетный отец из Тайшета погиб в зоне СВО 6 июля. Известно, что Андрей Радыгин отправился «За ленточку» 17 июня 2024 года. К сожалению, сибиряка не стало 6 июля. Домой своего героя не дождались жена, трое сыновей и внучка. Об этом в своем телеграм-канале сообщила администрация Тайшета.