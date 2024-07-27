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Многодетный отец из Тайшета погиб в зоне СВО 6 июля

Земляки смогли проститься с местным героем 26 июля.

Источник: Комсомольская правда

Многодетный отец из Тайшета погиб в зоне СВО 6 июля. Известно, что Андрей Радыгин отправился «За ленточку» 17 июня 2024 года. К сожалению, сибиряка не стало 6 июля. Домой своего героя не дождались жена, трое сыновей и внучка. Об этом в своем телеграм-канале сообщила администрация Тайшета.

— Андрей Радыгин родился в поселке Чая Томской области 13 марта 1979 года. Отслужил срочную службу в звании прапорщика. Приехал в Тайшет по месту работы. Здесь создал семью, — сообщат власти города. — Глава, администрация и Дума города выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Вместе с супругой Андрей воспитывал 21, 16, 9-летних сыновей. Также у пары подрастала 4-летняя внучку. Но в середине июня глава семьи принял решение добровольно заключить контракт и отправится в зону СВО. Но, не пробыв на передовой и месяца, погиб 6-го июля при выполнении боевого задания.

Земляки смогли проститься с местным героем 26 июля с 12:00 до 14:00 в ритуальном зале.