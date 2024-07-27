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МЧС предупреждает об усилении ветра и грозе в воскресенье в Калининградской области

Ухудшение погоды прогнозируют с середины дня 28 июля.

Сейчас в Ричмонде: +29° 2 м/с 45% 761 мм рт. ст. +27°

Региональное управление МЧС предупреждает об усилении ветра и грозе 28 июля в Калининградской области. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале ведомства.

«По Калининградской области с середины дня 28 июля ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 12−17 метров в секунду, местами ливни, грозы, град», — сообщили в МЧС.

Во время грозы запрещено купаться в водоёмах, выходить в море и реки на маломерных судах. Также не рекомендуют приближаться к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и стоять рядом с окном. Кроме того, нельзя находиться около деревьев или рядом с опорами линий электропередачи, работающими светофорами, осветительными установками.