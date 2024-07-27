Как изменится набережная у трех озер в Красноярске

«Этот объект вошел в программу “Формирование комфортной городской среды” на 2025 год. Мы продолжим благоустройство территории. Уже провели встречи с жителями по подготовке проектной документации и созданию эскиза будущего пространства», — прокомментировал глава администрации Свердловского района города.