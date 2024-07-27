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Как изменится набережная у трех озер в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 27 июля, ФедералПресс. Первый этап благоустройства набережной трех озер на улице Судостроительной в Красноярске подходит к концу. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Этот объект вошел в программу “Формирование комфортной городской среды” на 2025 год. Мы продолжим благоустройство территории. Уже провели встречи с жителями по подготовке проектной документации и созданию эскиза будущего пространства», — прокомментировал глава администрации Свердловского района города.

В частности, здесь появилась металлическая дорожка над водой, обустроен пешеходный маршрут, запущено освещение, смонтированы скамейки, а со стороны школы — балконы и террасы.

Также на территории установили шезлонги и сиденья с видом на озера. Готовность объекта оценивается в 95%.

На втором этапе по инициативе жителей здесь должна также появиться площадка для выгула собак.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».