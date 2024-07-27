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Власти Балтийска рассказали, где будет запрещена парковка в День ВМФ

Ограничения вводятся с 23 часов субботы, 27 июля.

Источник: УГИБДД Калининградской области

В Балтийске готовятся к празднованию Дня ВМФ. И предупреждают о ряде ограничений.

В воскресенье, 28 июля с 07.00 до 12:30 в целях безопасности запрещена стоянка автотранспорта и ограничено движение:

— на проспекте Ленина: от улицы Садовая до улицы Красной Армии;

— на улице Красной Армии: от примыкания с проспекта Ленина до границы Калининградского морского канала;

— на улице Кронштадтской, Морском бульваре, Головко и Кузнецова;

— на территории морских причалов № 1,2, 3, за исключением пассажирского транспорта, движущегося по установленным маршрутам.

ВНИМАНИЕ! Поставить машину на этих улицах нельзя будет с 23.00 субботы, 27 июля.

Все эвакуированные автомобили будут отвозить на вертолетную площадку.