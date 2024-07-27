Власти Балтийска рассказали, где будет запрещена парковка в День ВМФ

В Балтийске готовятся к празднованию Дня ВМФ. И предупреждают о ряде ограничений.
В воскресенье, 28 июля с 07.00 до 12:30 в целях безопасности запрещена стоянка автотранспорта и ограничено движение:
— на проспекте Ленина: от улицы Садовая до улицы Красной Армии;
— на улице Красной Армии: от примыкания с проспекта Ленина до границы Калининградского морского канала;
— на улице Кронштадтской, Морском бульваре, Головко и Кузнецова;
— на территории морских причалов № 1,2, 3, за исключением пассажирского транспорта, движущегося по установленным маршрутам.
ВНИМАНИЕ! Поставить машину на этих улицах нельзя будет с 23.00 субботы, 27 июля.
Все эвакуированные автомобили будут отвозить на вертолетную площадку.