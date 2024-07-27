На Воронеж надвигаются дожди и грозы

Региональный гидрометцентр прогнозирует ухудшение погоды в Воронеже в начале новой рабочей недели. По информации синоптиков, в понедельник и вторник, 29 и 30 июля, в столице Черноземья ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер при грозе усилится до 15−17 м/сек. Об этом говорится в свежем пресс-релизе гидрометцентра в субботу, 27 июля.
С 29 июля погоду в регионе начнет определять холодный атмосферный фронт циклона. Температура воздуха будет снижаться, и на следующий день термометры в столице Черноземья покажут около +20…+22 градусов. В темное время суток в некоторых районах области может похолодать до +11 градусов. Днем небольшие дожди будут идти во всем регионе, местами прогремят грозы.
Подробный прогноз погоды на новую рабочую неделю читайте на РИА «Воронеж» утром 29 июля.
На этой неделе, 23 июля, Воронеж накрыл ливень, о котором заблаговременно предупредили синоптики. В некоторых районах города гроза сопровождалась градом.