На Воронеж надвигаются дожди и грозы

С 29 июля погоду в регионе начнет определять холодный атмосферный фронт циклона. Температура воздуха будет снижаться, и на следующий день термометры в столице Черноземья покажут около +20…+22 градусов. В темное время суток в некоторых районах области может похолодать до +11 градусов. Днем небольшие дожди будут идти во всем регионе, местами прогремят грозы.