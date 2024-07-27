ГПК: очередь из фур на въезд в Литву с начала недели увеличилась

«Свыше 1660 грузовиков фиксируется перед всеми ??литовскими пунктами пропуска. Меньше всего транспорта пропустили в Мядининкае (Каменный Лог). Его сотрудники с понедельника ежесуточно оформляли в среднем 15% большегрузов от нормы, т. е. 3 фуры в час из 20 возможных. Сопредельная сторона в польском пункте пропуска Кукурыки (Козловичи) в течение недели оформляла менее 65% фур», — говорится в сообщении ведомства.