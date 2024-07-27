Международный шахматный турнир пройдет в Астане

АСТАНА, 27 июл — Sputnik. В Астане пройдет международный чемпионат по шахматам, сообщила казахстанская федерация шахмат.
Клубный чемпионат мира FIDE пройдет с 1 по 5 августа, призовой фонд — 350 тысяч евро (381,6 тысяч долларов) разыграют среди 39 команд.
В чемпионате по рапиду и блицу примут участие многократные чемпионы мира, такие как: Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Александра Костенюк, Дин Лижэнь и другие.
В казахстанской команде будут: Бибисара Атаубаева, Дармен Садвакасов, Александр Грищук, Денис Махнев и другие шахматисты.
Помимо денежных премий, члены трех лучших команд в каждой категории получат золотые, серебряные и бронзовые медали.