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Международный шахматный турнир пройдет в Астане

В августе в столицу Казахстана съедутся мировые чемпионы по шахматам.

АСТАНА, 27 июл — Sputnik. В Астане пройдет международный чемпионат по шахматам, сообщила казахстанская федерация шахмат.

Клубный чемпионат мира FIDE пройдет с 1 по 5 августа, призовой фонд — 350 тысяч евро (381,6 тысяч долларов) разыграют среди 39 команд.

В чемпионате по рапиду и блицу примут участие многократные чемпионы мира, такие как: Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Александра Костенюк, Дин Лижэнь и другие.

В казахстанской команде будут: Бибисара Атаубаева, Дармен Садвакасов, Александр Грищук, Денис Махнев и другие шахматисты.

Помимо денежных премий, члены трех лучших команд в каждой категории получат золотые, серебряные и бронзовые медали.