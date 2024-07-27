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Автобус № 120 из Красноярска в Сосновоборск отменят

С 1 августа изменятся схемы движения автобусов на маршруте Красноярск — Сосновоборск.

Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта.

Так, например, с линии уйдет маршрут.№ 120, который ранее следовал от Предмостной площади Красноярска до Сосновоборска. Схему движения изменит автобус № 130, теперь он будет ездить по Красрабу до Предмостной, а после останавливаться на Театре оперы и балета. При этом в часы пик по линии будут двигаться преимущественно автобусы среднего класса вместимости.

Схема движения маршрута № 121 останется прежней, а автобусы маршрута № 160 будут останавливаться на краевой больнице. Кроме того, на маршрутах № 121, 130, 160 рассчитаться за проезд можно как социальной, так и банковской картой любого банка.

«Новая организация движения позволит повысить транспортную доступность и обеспечить возможность быстрой пересадки на автобусы муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных маршрутов, а также на поезда дальнего следования», — отметили в краевом министерстве транспорта.

Добавим, что схема движения была оптимизирована с учетом обследования пассажиропотока, которое провели Краевое транспортное управление и Политехнический институт Сибирского федерального университета.