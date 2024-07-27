Автобус № 120 из Красноярска в Сосновоборск отменят

Так, например, с линии уйдет маршрут.№ 120, который ранее следовал от Предмостной площади Красноярска до Сосновоборска. Схему движения изменит автобус № 130, теперь он будет ездить по Красрабу до Предмостной, а после останавливаться на Театре оперы и балета. При этом в часы пик по линии будут двигаться преимущественно автобусы среднего класса вместимости.