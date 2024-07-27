Machine Gun Kelly и Jelly Roll выпустили клип Lonely Road с беременной Меган Фокс

В видео оба исполнителя играют простых женатых автомехаников, обремененных финансовыми проблемами. Сюжет драматичный: Меган ждет ребенка, в то время как жена Jelly Roll, блогер Bunnie Xo, похоже, бесплодна. Чтобы заработать денег, MGK предлагает своему напарнику пойти на криминал, однако тот отказывается. В итоге MGK в одиночку грабит банк и попадает в тюрьму, где спустя восемь месяцев впервые видит свою новорожденную дочь.