Machine Gun Kelly и Jelly Roll выпустили клип Lonely Road с беременной Меган Фокс

Американские музыканты Machine Gun Kelly и Jelly Roll представили совместную кантри-балладу Lonely Road — своего рода отсылку на хит Джона Денвера Take Me Home, Country Roads (1971). Клип спровоцировал слухи о возможном пополнении в семье MGK, поскольку его партнерша Меган Фокс предстала в образе беременной.
В видео оба исполнителя играют простых женатых автомехаников, обремененных финансовыми проблемами. Сюжет драматичный: Меган ждет ребенка, в то время как жена Jelly Roll, блогер Bunnie Xo, похоже, бесплодна. Чтобы заработать денег, MGK предлагает своему напарнику пойти на криминал, однако тот отказывается. В итоге MGK в одиночку грабит банк и попадает в тюрьму, где спустя восемь месяцев впервые видит свою новорожденную дочь.
Артисты работали над этой песней два года в четырех разных странах. MGK назвал ее потенциально «самым большим хитом» в их карьере.
Лирика и сюжет связаны с личной жизнью обоих певцов. В июне Jelly Roll с супругой рассказали, что пытаются зачать ребенка с помощью ЭКО. А в прошлом году стало известно, что Меган Фокс пережила выкидыш.