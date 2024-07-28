В частных домах Красноярска установили больше 100 экологичных котлов

«Наши исследования показали, что котлы ручной подачи дают почти 1300 тонн выбросов в год, при автоматической подаче топлива цифры в разы меньше — около 180 тонн, по пеллетам — порядка 200 тонн. Федерация приняла наши расчеты экологического эффекта, поэтому мы планируем расширить программу новыми видами экологического отопления», — прокомментировала первый заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк.
Новое оборудование позволяет тратить на треть меньше топлива и сокращать вредное воздействие на воздух. Экономятся время и силы владельца, потому что котел загружается не ежедневно, а один раз в 10−12 суток. При этом обследование, проектирование и монтаж такой установки производятся бесплатно, а старый котел также сохраняется за собственником.
Ожидается, что к 2027 году на альтернативные источники теплоснабжения переведут до 8 тысяч домовладений в городе.
Ранее в интервью «ФедералПресс» министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин рассказал о мерах по снижению вредных выбросов в регионе и достигнутых результатах.