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В частных домах Красноярска установили больше 100 экологичных котлов

КРАСНОЯРСК, 27 июля, ФедералПресс. Более чем в 100 домах в частном секторе Красноярска заменили старые отопительные системы на экологичные. Работы ведутся в рамках национального проекта «Экология», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: AP 2023

«Наши исследования показали, что котлы ручной подачи дают почти 1300 тонн выбросов в год, при автоматической подаче топлива цифры в разы меньше — около 180 тонн, по пеллетам — порядка 200 тонн. Федерация приняла наши расчеты экологического эффекта, поэтому мы планируем расширить программу новыми видами экологического отопления», — прокомментировала первый заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк.

Новое оборудование позволяет тратить на треть меньше топлива и сокращать вредное воздействие на воздух. Экономятся время и силы владельца, потому что котел загружается не ежедневно, а один раз в 10−12 суток. При этом обследование, проектирование и монтаж такой установки производятся бесплатно, а старый котел также сохраняется за собственником.

Ожидается, что к 2027 году на альтернативные источники теплоснабжения переведут до 8 тысяч домовладений в городе.

Ранее в интервью «ФедералПресс» министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин рассказал о мерах по снижению вредных выбросов в регионе и достигнутых результатах.

ЖКХ