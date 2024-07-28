В частных домах Красноярска установили больше 100 экологичных котлов

Новое оборудование позволяет тратить на треть меньше топлива и сокращать вредное воздействие на воздух. Экономятся время и силы владельца, потому что котел загружается не ежедневно, а один раз в 10−12 суток. При этом обследование, проектирование и монтаж такой установки производятся бесплатно, а старый котел также сохраняется за собственником.