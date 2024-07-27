Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева снялась с Олимпийских игр

«Начало Олимпиады в Париже стало для нас настоящим испытанием. Позавчера Елена Рыбакина снялась с соревнований из-за болезни, а сегодня наша команда потеряла Юлию Путинцеву из-за травмы. Мы возлагали большие надежды на выступления обеих спортсменок и очень сожалеем о случившемся. И Елена, и Юлия также огорчены из-за невозможности сыграть на Олимпиаде», — сказал Диас Доскараев.