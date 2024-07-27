АСТАНА, 27 июл — Sputnik. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева снялась с Олимпийских игр.
Она прилетела в Париж и приступила к активной подготовке к играм.
На разминке перед первой игрой против украинки Марты Костюк казахстанка почувствовала острую боль в колене. После краткого медицинского обследования было принято решение отказаться от матча.
Напомним, ранее, после победного матча над первой ракеткой мира Игой Швёнтек на Уимблдоне, Юлия жаловалась на боль в колене. Несмотря на это, она целенаправленно готовилась к Олимпиаде и проходила все необходимые реабилитационные мероприятия.
Вице-президент федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев прокомментировал ситуацию.
«Начало Олимпиады в Париже стало для нас настоящим испытанием. Позавчера Елена Рыбакина снялась с соревнований из-за болезни, а сегодня наша команда потеряла Юлию Путинцеву из-за травмы. Мы возлагали большие надежды на выступления обеих спортсменок и очень сожалеем о случившемся. И Елена, и Юлия также огорчены из-за невозможности сыграть на Олимпиаде», — сказал Диас Доскараев.
Казахстанских болельщиков попросили поддержать игроков в такой сложный период. И невзирая на трудности, мы продолжим двигаться вперед и стремиться к новым победам под флагом нашей страны, подчеркнули в федерации тенниса.